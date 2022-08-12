НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 августа, 12:04

Киевские школы откажутся от преподавания на русском языке в этом учебном году

Киевские школы откажутся от преподавания на русском языке в этом учебном году, сообщает издание "Страна.ua". По данным СМИ, об этом заявил Департамент образования и науки горсовета после запроса одной из общественных организаций.

"В школах Киева на 2022–2023 год не предусмотрено преподавание на русском языке и нет изучения русского языка как предмета или факультативно", — сказано в публикации издания.

"Стыд и позор!": WSJ назвал мову языком селян и нарвался на жёсткий хейт украинцев

"Стыд и позор!": WSJ назвал мову языком селян и нарвался на жёсткий хейт украинцев

Напомним, что масштабная программа по "дерусификации" продолжается на Украине уже не первый год. Ранее в Незалежной предложили заменить русский язык в школах другими предметами. Власти считают, что в зарубежной литературе слишком много времени отведено изучению произведений российских писателей. В украинском Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке, а в одесских школах решили совсем отказаться от уроков русского. Кроме того, власти Львовской области ликвидировали школьные классы с русскоязычным обучением.

Обложка ©

Getty Images / Alexey Furman

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров