Киевские школы откажутся от преподавания на русском языке в этом учебном году
Киевские школы откажутся от преподавания на русском языке в этом учебном году, сообщает издание "Страна.ua". По данным СМИ, об этом заявил Департамент образования и науки горсовета после запроса одной из общественных организаций.
"В школах Киева на 2022–2023 год не предусмотрено преподавание на русском языке и нет изучения русского языка как предмета или факультативно", — сказано в публикации издания.
Напомним, что масштабная программа по "дерусификации" продолжается на Украине уже не первый год. Ранее в Незалежной предложили заменить русский язык в школах другими предметами. Власти считают, что в зарубежной литературе слишком много времени отведено изучению произведений российских писателей. В украинском Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке, а в одесских школах решили совсем отказаться от уроков русского. Кроме того, власти Львовской области ликвидировали школьные классы с русскоязычным обучением.
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