Пострадавших при обрушении дома в Омске, предварительно, нет
Последствия обрушения дома в Омске. Обложка © Omi.ru
При обрушении части пятиэтажного многоквартирного дома в Омске, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в пятницу днём в пресс-службе СУ СК России по региону.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", — приводит заявление представителей Следкома ТАСС.
Местные жители опубликовали снимки дома, рухнувшего в Нефтяниках в Омске. Фото © Omi.ru
Также отсутствие пострадавших подтверждают местная прокуратура и УМВД по Омской области. Сейчас на месте ЧП работает полиция и сотрудники МЧС, для поисковых мероприятий направлен кинолог со служебной собакой.
"Останусь на улице теперь. У меня пятеро детей: двое взрослых, трое несовершеннолетних. Повезло, что дома никого из нас не было. Сын успел выбежать", — рассказала одна из жительниц пятиэтажки.
Ранее Лайф сообщал, что в Омске обрушилась стена пятиэтажки. По предварительной версии, часть здания разрушилась из-за того, что жители оборудовали под душ неподходящие для этого помещения.