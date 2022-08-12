Пострадавших при обрушении дома в Омске, предварительно, нет

При обрушении части пятиэтажного многоквартирного дома в Омске, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в пятницу днём в пресс-службе СУ СК России по региону.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", — приводит заявление представителей Следкома ТАСС.

Местные жители опубликовали снимки дома, рухнувшего в Нефтяниках в Омске. Фото © Omi.ru

Также отсутствие пострадавших подтверждают местная прокуратура и УМВД по Омской области. Сейчас на месте ЧП работает полиция и сотрудники МЧС, для поисковых мероприятий направлен кинолог со служебной собакой.

"Останусь на улице теперь. У меня пятеро детей: двое взрослых, трое несовершеннолетних. Повезло, что дома никого из нас не было. Сын успел выбежать", — рассказала одна из жительниц пятиэтажки.