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12 августа, 12:01

Пострадавших при обрушении дома в Омске, предварительно, нет

<p>Последствия обрушения дома в Омске. Обложка © <a href="https://www.om1.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Omi.ru</a></p>

Последствия обрушения дома в Омске. Обложка © Omi.ru

При обрушении части пятиэтажного многоквартирного дома в Омске, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в пятницу днём в пресс-службе СУ СК России по региону.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", — приводит заявление представителей Следкома ТАСС.

Местные жители опубликовали снимки дома, рухнувшего в Нефтяниках в Омске. Фото © Omi.ru

Местные жители опубликовали снимки дома, рухнувшего в Нефтяниках в Омске. Фото © Omi.ru

Также отсутствие пострадавших подтверждают местная прокуратура и УМВД по Омской области. Сейчас на месте ЧП работает полиция и сотрудники МЧС, для поисковых мероприятий направлен кинолог со служебной собакой.

"Останусь на улице теперь. У меня пятеро детей: двое взрослых, трое несовершеннолетних. Повезло, что дома никого из нас не было. Сын успел выбежать", — рассказала одна из жительниц пятиэтажки.

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Ранее Лайф сообщал, что в Омске обрушилась стена пятиэтажки. По предварительной версии, часть здания разрушилась из-за того, что жители оборудовали под душ неподходящие для этого помещения.

Ирина Фальке

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