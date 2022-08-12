На Северном Кавказе предпочитают финансовые приложения, а в Калмыкии — развлекательные
RuStore назвал самые популярные приложения в разных регионах России
Официальный российский магазин RuStore составил рейтинг самых скачиваемых мобильных приложений среди жителей разных регионов РФ. Об этом разработчики сообщили в пресс-релизе.
Так, интерес к финансовым приложениям чаще всего проявляют в республиках Северного Кавказа: более 81% от всех скачиваний зафиксировано в Ингушетии, около 72% — в Чечне и 63% — в Дагестане. Наиболее равнодушной к этой категории стала Омская область. "Сбербанк Онлайн" скачивают жители всех регионов РФ, кроме Ямало-Ненецкого АО, где предпочтение отдают "ВТБ Онлайн".
Развлекательные приложения очень популярны в Калмыкии (18%) и Кемеровской области (17%), но наименее интересны жителям Воронежской и Калининградской областей. В Чукотском АО популярными оказались онлайн-магазины (более 26% скачиваний), а в Якутии — государственные приложения (17%).
Играми в RuStore чаще всего интересуются в республиках Алтай и Хакасия — 14 и 11% соответственно, чуть меньше в Ивановской и Костромской областях, а также Ненецком АО. Самое популярное приложение среди россиян — "Сбербанк Онлайн", за ним следует "Яндекс.Маркет", а в Ненецком АО максимальным спросом пользуется "ВКонтакте".
Ровно месяц назад магазин приложений RuStore отметил один миллион скачиваний, а также размещение одной тысячи приложений. Руководитель проекта Иван Мыздриков напомнил, что разработчики продолжают совершенствовать функциональность магазина ради максимальной безопасности и комфортного использования.