В Госдуме назвали условия для разблокировки Instagram
Горелкин: Instagram разблокируют в России, если соцсеть изменит политику
"Инстаграм"* могут разблокировать в РФ при условии, если социальная сеть изменит политику и официально извинится перед россиянами. Об этом заявил заместитель главы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в беседе с телеграм-каналом "Диалог".
"Во-первых, эта социальная сеть должна изменить свою политику, они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами. <...> Вот этого будет вполне достаточно, я считаю, чтобы начать движение навстречу друг другу", — сказал он.
Причём для извинений, продолжил Горелкин, не нужно преклонять колено или делать что-то специфическое, как это принято на Западе. Будет достаточно, если соцсеть признает ошибку и раскается в призывах убивать граждан РФ. И тогда, считает он, взаимодействие с российским регулятором будет конструктивным.
Напомним, компания Meta*, которой принадлежат соцсети, ранее разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны, в том числе и соцсетей "Инстаграм" и "Фейсбук"*. При этом на ещё одну структуру Meta — мессенджер WhatsApp — запрет не распространяется.
* Деятельность организации Meta (владеет Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.