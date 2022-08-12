В Госдуме назвали условия для разблокировки Instagram

"Инстаграм"* могут разблокировать в РФ при условии, если социальная сеть изменит политику и официально извинится перед россиянами. Об этом заявил заместитель главы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в беседе с телеграм-каналом "Диалог".

"Во-первых, эта социальная сеть должна изменить свою политику, они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами. <...> Вот этого будет вполне достаточно, я считаю, чтобы начать движение навстречу друг другу", — сказал он.

Причём для извинений, продолжил Горелкин, не нужно преклонять колено или делать что-то специфическое, как это принято на Западе. Будет достаточно, если соцсеть признает ошибку и раскается в призывах убивать граждан РФ. И тогда, считает он, взаимодействие с российским регулятором будет конструктивным.