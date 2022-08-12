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12 августа, 11:37

Ради экономии: Осенью в Германии помещения будут прогревать только до 19 градусов

Глава Минэкономики ФРГ: С осени отопление общественных зданий будет снижено до 19 градусов

В Германии в скором времени будут введены более жёсткие меры по экономии электроэнергии. В частности, осенью и зимой по новым правилам общественные здания должны будут прогревать только до 19 градусов. Об этом заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Мы издадим постановления по закону об энергетической безопасности... Общественные помещения, за исключением, конечно, больниц и социальных объектов, должны будут отапливаться только до 19 градусов", — сказал глава Минэкономики в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, власти страны также запретят в ночное время включать подсветку рекламных объектов, зданий и памятников.

Европейцам предложат отапливать здания только до 19 градусов

Европейцам предложат отапливать здания только до 19 градусов

А ранее стало известно, что крупнейший крематорий Германии будет работать круглосуточно ради экономии газа. До этого печи несколько раз в неделю нагревались до 800 градусов, сейчас же шамотные камни нагреют один раз в начале августа, после чего устройства не будут выключать, чтобы температура поддерживалась самим процессом сгорания.

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

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