Ради экономии: Осенью в Германии помещения будут прогревать только до 19 градусов
Глава Минэкономики ФРГ: С осени отопление общественных зданий будет снижено до 19 градусов
В Германии в скором времени будут введены более жёсткие меры по экономии электроэнергии. В частности, осенью и зимой по новым правилам общественные здания должны будут прогревать только до 19 градусов. Об этом заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
"Мы издадим постановления по закону об энергетической безопасности... Общественные помещения, за исключением, конечно, больниц и социальных объектов, должны будут отапливаться только до 19 градусов", — сказал глава Минэкономики в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
По его словам, власти страны также запретят в ночное время включать подсветку рекламных объектов, зданий и памятников.
А ранее стало известно, что крупнейший крематорий Германии будет работать круглосуточно ради экономии газа. До этого печи несколько раз в неделю нагревались до 800 градусов, сейчас же шамотные камни нагреют один раз в начале августа, после чего устройства не будут выключать, чтобы температура поддерживалась самим процессом сгорания.
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