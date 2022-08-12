Ради экономии: Осенью в Германии помещения будут прогревать только до 19 градусов

В Германии в скором времени будут введены более жёсткие меры по экономии электроэнергии. В частности, осенью и зимой по новым правилам общественные здания должны будут прогревать только до 19 градусов. Об этом заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Мы издадим постановления по закону об энергетической безопасности... Общественные помещения, за исключением, конечно, больниц и социальных объектов, должны будут отапливаться только до 19 градусов", — сказал глава Минэкономики в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, власти страны также запретят в ночное время включать подсветку рекламных объектов, зданий и памятников.