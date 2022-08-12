Боевики украинского батальона "Айдар" обстреляли из танка детский сад "Золотая рыбка" в посёлке Нью-Йорк на Авдеевском направлении под Донецком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разведку девятого полка Народной милиции ДНР.

Занять помещения детсада и организовать там опорный пункт боевики пытались 13 июля, однако местные жители не позволили им сделать этого. В наказание бойцы подогнали к зданию танк и обстреляли его из главного калибра.

Сейчас поселение находится под контролем Киева, и полным объёмом данных о жертвах в результате случившегося разведка Народной милиции не располагает.