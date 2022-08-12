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12 августа, 11:25

Боевики "Айдара" обстреляли детсад в подконтрольном Киеву Нью-Йорке

<p>Повреждения обстрелянного из танка детского сада. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/rian_ru/174209" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИА "Новости"</a></p>

Повреждения обстрелянного из танка детского сада. Обложка © Telegram-канал РИА "Новости"

Боевики украинского батальона "Айдар" обстреляли из танка детский сад "Золотая рыбка" в посёлке Нью-Йорк на Авдеевском направлении под Донецком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разведку девятого полка Народной милиции ДНР.

Занять помещения детсада и организовать там опорный пункт боевики пытались 13 июля, однако местные жители не позволили им сделать этого. В наказание бойцы подогнали к зданию танк и обстреляли его из главного калибра.

Сейчас поселение находится под контролем Киева, и полным объёмом данных о жертвах в результате случившегося разведка Народной милиции не располагает.

Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ

Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что войска ДНР решили окружить Авдеевку и заблокировать украинских военных внутри. По словам заместителя командующего Народной милицией республики Эдуарда Басурина, в сам город никто входить не собирается.

Артур Лапсаков

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