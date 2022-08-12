Центробанк: Экономика России вернётся к потенциальным темпам роста в 2025 году

В 2025 году российская экономика вернётся к потенциальным темпам роста. Об этом говорится в новом прогнозе Центробанка по макроэкономическим показателям на 2022–2025 годы.

"В четвёртом квартале 2023 года экономика вырастет на 1–2,5%. В 2024 году восстановительный рост будет продолжаться, прирост в четвёртом квартале составит 1–2% в годовом выражении. В 2025 году экономика вернётся к потенциальным темпам роста", — сказано в документе регулятора.

По мнению аналитиков Банка России, уровень ВВП по итогам текущего года упадёт на 4–6%, однако при обычных условиях к позитивной динамике он вернётся уже в 2024-м. При этом, согласно базовому прогнозу ЦБ, уже через три года экономика РФ может вырасти до 2,5%.