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12 августа, 11:10

Филиалы Российского исторического общества откроют в Мариуполе и Запорожской области

Российское историческое общество (РИО) сообщило о решении открыть отделения в Запорожской области и Мариуполе. Соответствующее решение было принято президиумом организации на заседании, прошедшем опросным путём, уточнили в ассоциации.

Инициатива о создании регионального отделения в Запорожской области была выдвинута на недавнем совещании, при участии главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова и председателя правления РИО Константина Могилевского. В этот же день Мариуполь выступил с таким же предложением.

"На сегодняшний день отделения Российского исторического общества открыты и успешно работают в 54 субъектах РФ, а также в Донецкой и Луганской народных республиках", — уточнили в организации.

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Telegram / Российское историческое общество

Ирина Фальке

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