Севастополь и Мелитополь заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил Мелитополь в Запорожской области. В результате власти регионов заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, сообщает телеграм-канал штаба "Мы вместе с Россией".

Губернатор Севастополя Развожаев — о налаживании жизни на освобождённых территориях. Видео © Telegram / "Мы вместе с Россией"

"Губернатор Севастополя посетил подшефный Мелитополь. Севастополь, Мелитополь и Мелитопольский район Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. <...>. Жители ждут референдум", — говорится в сообщении.

По словам Развожаева, для Севастополя большая гордость и ответственность поддерживать Мелитополь в нынешнее непростое время. Он подчеркнул, что сейчас у властей крымского города есть план для совместной работы, которая уже ведётся. Так, Севастополь поможет восстановить кровли и спортзалы, фасады и прилегающие территории школ в Мелитополе и Константиновке.

В Запорожскую область также доставили пять тысяч проднаборов, детское питание и тысячу электрических плит, в которых нуждаются местные жители из-за перекрытия Украиной газа. Мелитополь получил трактора, илосос и автовышку. А ещё, отметили в штабе, жизнь на освобождённых территориях налаживается благодаря в том числе работе "Единой России" и ОНФ.