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12 августа, 10:42

Пятеро подростков в Башкирии отравились таблетками и алкоголем

В Уфе пятеро подростков в возрасте 14–15 лет отравились таблетками и алкоголем, некоторые из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Об этом в пятницу сообщили в Прокуратуре и Минздраве Республики Башкортостан.

"По предварительным данным, мальчик и три девочки были в гостях у своей несовершеннолетней знакомой в квартире по улице Гагарина, где употребили алкоголь и таблетки. Дети находились без присмотра взрослых", — приводит слова представителей надзорного органа РИА "Новости".

В Минздраве Башкирии уточнили, что трое подростков находятся в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. По факту случившегося организована проверка, в ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства произошедшего. Также прокуратура оценит действия родителей несовершеннолетних и работу местных представителей власти.

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Ранее Лайф писал, что в Москве два человека оказались в больнице из-за отравления арбузом. Один из пострадавших находится в реанимации с токсическим отравлением, его состояние оценивается как тяжёлое.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке

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