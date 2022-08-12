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12 августа, 10:39

Мэры Берлина и Киева пытались выяснить, настоящие ли они

Разыгранные Вованом и Лексусом мэры Берлина и Киева в разговоре выясняли, настоящие ли они

Мэры Берлина и Киева Франциска Гиффай и Виталий Кличко после того, как были разыграны российскими пранкерами Вованом и Лексусом, в личном разговоре пытались выяснить, настоящие ли они. Фрагмент беседы опубликовала Гиффай в "Твиттере".

Мэры Берлина и Киева Франциска Гиффай и Виталий Кличко выясняют, настоящие ли они. Видео © Twitter / Franziska Giffey

"Так, я надеюсь, уважаемый Виталий Кличко, что на этот раз я разговариваю с настоящим?" — спросила, смеясь, Гиффай у собеседника.

Кличко с ярко выраженным русским акцентом и, потрогав себя ладонью, по-немецки ответил, что думает, что он настоящий. Следом он задал встречный вопрос, выразив надежду, что разговаривает с настоящим бургомистром Берлина.

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"Да, вы говорите с настоящим бургомистром Берлина", — кивнула Гиффай с улыбкой.

Ранее Лайф рассказывал, что Гиффай в разговоре с лже-Кличко, которым представились пранкеры, предупредила, что украинским беженцам в Германии придётся зимовать без отопления. Она также пожаловалась, что город сталкивается с существенными проблемами с прибывающими, в частности, с их расселением.

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Кадр видео из твиттер-аккаунта Franziska Giffey

Артур Лапсаков

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