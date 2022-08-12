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12 августа, 10:21

Системы ПВО РФ сбили в воздухе два снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Чернобаевки Херсонской области в воздухе сбиты четыре снаряда РСЗО "Ольха", добавил он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ за сутки уничтожили пять украинских пунктов управления. Кроме того, ликвидирована живая сила, вооружение, военная и спецтехника в 157 районах.

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Кадр видео Wikipedia

Артур Лапсаков

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