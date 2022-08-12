Системы ПВО РФ сбили в воздухе два снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Чернобаевки Херсонской области в воздухе сбиты четыре снаряда РСЗО "Ольха", добавил он в ходе брифинга.