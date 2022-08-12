Системы ПВО РФ сбили в воздухе два снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, в районе Чернобаевки Херсонской области в воздухе сбиты четыре снаряда РСЗО "Ольха", добавил он в ходе брифинга.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ за сутки уничтожили пять украинских пунктов управления. Кроме того, ликвидирована живая сила, вооружение, военная и спецтехника в 157 районах.
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