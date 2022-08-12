ВС РФ за сутки уничтожили пять украинских пунктов управления
ВС РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили пять пунктов управления противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населённого пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки Донецкой Народной Республики", — отметил Конашенков.
Кроме того, уничтожена живая сила, вооружение, военная и спецтехника в 157 районах.
А накануне, 11 августа, стало известно, что оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ, а также восемь складов боеприпасов.
ТАСС / Станислав Красильников