ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 августа 2022, 10:12

ВС РФ за сутки уничтожили пять украинских пунктов управления

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили пять пунктов управления противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населённого пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки Донецкой Народной Республики", — отметил Конашенков.

Кроме того, уничтожена живая сила, вооружение, военная и спецтехника в 157 районах.

Более 70% состава потеряла 56-я мотопехотная бригада ВСУ из-за ударов ВКС РФ
Более 70% состава потеряла 56-я мотопехотная бригада ВСУ из-за ударов ВКС РФ

А накануне, 11 августа, стало известно, что оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ, а также восемь складов боеприпасов.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar