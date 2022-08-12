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12 августа, 10:11

Более 70% состава потеряла 56-я мотопехотная бригада ВСУ из-за ударов ВКС РФ

Более 70% личного состава потеряла 56-я мотопехотная бригада ВСУ в районе населённых пунктов Опытное и Невельское в ДНР. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что личный состав 23-го батальона бригады "в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы".

"В районах населённых пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 процентов списочной численности", — сказал Конашенков.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области командиры подразделений ВСУ отказались выполнять приказы и дезертировали с места боевых действий вместе с личным составом из-за больших потерь. А в Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС РФ по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ были уничтожены до двухсот человек личного состава.

Обложка ©

vk.com / Минобороны России / Phoenix Phoenicis

Алексей Берковиц

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