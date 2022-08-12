Более 70% состава потеряла 56-я мотопехотная бригада ВСУ из-за ударов ВКС РФ

Более 70% личного состава потеряла 56-я мотопехотная бригада ВСУ в районе населённых пунктов Опытное и Невельское в ДНР. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что личный состав 23-го батальона бригады "в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы".

"В районах населённых пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 процентов списочной численности", — сказал Конашенков.