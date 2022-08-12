Большая роль маленькой дырочки: Политтехнолог объяснила, зачем Сунак пришёл на дебаты в дырявой обуви

Появление бывшего министра финансов Великобритании и кандидата на пост премьера Риши Сунака на дебатах в дырявой обуви на самом деле является политическим манёвром. Целью такого пиар-хода было привлечение СМИ и переключение внимания избирателей с богатого состояния политика, объяснила политтехнолог Алёна Август в беседе с Лайфом.

По её словам, среди публичных политиков сейчас достаточно серьёзно просчитывается всё: визуальный ряд, восприятие окружающими и как этим можно воспользоваться. Сейчас существует огромный поток информации, поэтому необходимо чем-то выделяться, а значит, в ход идёт всё.

"Конечно (политический ход. — Прим. Лайфа), потому что уж точно не могли это просмотреть. <...> Первое, что я точно понимаю, для чего это было сделано, это чтобы просто попасть в СМИ", — сказала она.

Кроме того, было очень много претензий к избыточному богатству Сунака, а ещё относительно того, что он не понимает своего избирателя. Но после такого появления на дебатах люди будут обсуждать не дорогую одежду политика, а именно дырочку на ботинке. Таким образом Сунак и заставил избирателя запомнить именно эту оплошность.

"Это хороший приём переключения внимания. Маленькая дырочка сыграла свою большую роль. Я думаю, что он ещё будет удивлять", — заключила Август.