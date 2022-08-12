Большая роль маленькой дырочки: Политтехнолог объяснила, зачем Сунак пришёл на дебаты в дырявой обуви
Политтехнолог Август сочла политическим ходом появление Сунака на дебатах в дырявой обуви
Появление бывшего министра финансов Великобритании и кандидата на пост премьера Риши Сунака на дебатах в дырявой обуви на самом деле является политическим манёвром. Целью такого пиар-хода было привлечение СМИ и переключение внимания избирателей с богатого состояния политика, объяснила политтехнолог Алёна Август в беседе с Лайфом.
По её словам, среди публичных политиков сейчас достаточно серьёзно просчитывается всё: визуальный ряд, восприятие окружающими и как этим можно воспользоваться. Сейчас существует огромный поток информации, поэтому необходимо чем-то выделяться, а значит, в ход идёт всё.
"Конечно (политический ход. — Прим. Лайфа), потому что уж точно не могли это просмотреть. <...> Первое, что я точно понимаю, для чего это было сделано, это чтобы просто попасть в СМИ", — сказала она.
Кроме того, было очень много претензий к избыточному богатству Сунака, а ещё относительно того, что он не понимает своего избирателя. Но после такого появления на дебатах люди будут обсуждать не дорогую одежду политика, а именно дырочку на ботинке. Таким образом Сунак и заставил избирателя запомнить именно эту оплошность.
"Это хороший приём переключения внимания. Маленькая дырочка сыграла свою большую роль. Я думаю, что он ещё будет удивлять", — заключила Август.
Ранее сообщалось, что кандидат в премьеры Британии попал на первые полосы таблоидов из-за дырявой обуви. В таком виде экс-министр финансов пришёл на дебаты, британцы высмеяли его.
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Getty Images / Leon Neal