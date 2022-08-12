Кандидат в премьеры Британии попал на первые полосы таблоидов из-за дырявой обуви

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, являющийся кандидатом на пост премьера, попал на первые полосы таблоидов из-за дырявой обуви, в которой он пришёл на дебаты. В итоге британцы высмеяли политика. Об этом пишет газета Daily Express.

На дебатах Сунак соревновался с министром иностранных дел Лиз Трасс, однако внимание прессы привлекло состояние туфель одного из богатейших политиков Великобритании, на подошве одной из которых зияла огромная дырка. СМИ полагают, что Сунак специально надел такую обувь после недавних заметок о том, что он носит туфли Prada почти за 500 фунтов.

"Кандидат в лидеры от консерваторов был замечен в чёрном костюме и синем галстуке, но зоркие зрители заметили дырку на подошве его левого ботинка. Обычно он следит за своей внешностью на мероприятиях, но из-за этой неисправности гардероба он вызвал усмешку", — говорится в материале издания.

Может быть, британцы скинутся на новую обувь бывшему главе Минфина, тем более в мире уже был подобный прецедент. Так, Турецкая ассоциация производителей трикотажных изделий выслала бывшему главе Всемирного банка Полу Вулфовицу набор новых носков после того, как тот разулся на входе в турецкую мечеть, и журналисты увидели, что у банкира, зарабатывающего в месяц триста тысяч долларов, дырявые носки.