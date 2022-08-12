VK пригласил на стажировку российских участников Международной олимпиады по информатике

Школьники, которые представят Россию на Международной олимпиаде по информатике – 2022, получили приглашение пройти стажировку в следующем году в холдинге VK. Кроме того, 11 августа ребята посетили московский офис компании, где встретились с ведущими разработчиками технологий искусственного интеллекта.

Как сообщается на официальном сайте VK, сотрудники провели для юных IT-специалистов экскурсию по холдингу. Также они рассказали ученикам о самых востребованных и перспективных профессиях в IT-сфере, провели тестовые собеседования и дали рекомендации по развитию профессиональных навыков.

По словам директора по связям с вузами VK Сергея Марданова, сегодняшние старшеклассники, интересующиеся технологиями, — это будущее российской IT-индустрии. И ребята, которые в составе сборной страны принимают участие в Международной олимпиаде по информатике, уже доказали свой потенциал.