В Германии предсказали "зиму ярости" и беспорядки из-за падения уровня жизни
Немецкий чиновник Крамер допустил массовые протесты и беспорядки в Германии зимой
Осенью в Германии вырастет уровень агрессивных протестов, зимой эти настроения только усилятся. Причиной тому станет резкое падение уровня жизни. Об этом сообщил президент тюрингского управления по защите конституции Штефан Крамер в беседе с телеканалом ZDF.
По его словам, сейчас в стране проходят массовые протесты, связанные с различными проблемами в обществе. Во внимание немцы берут и конфликт на Украине, и экономический экзистенциальный страх в связи с энергетическим кризисом.
"Общее недовольство всем и всеми играет всё большую роль. И последнее, но не менее важное, — жаркая осень. Мой коллега Мюллер из Бранденбурга метко сказал о так называемой зиме ярости, на которую надеются люди. Это именно то, что мы регистрируем и наблюдаем сейчас", — объяснил Крамер.
Эксперт рассказал, что к проблемам, грозящим Германии в скором времени, относятся нехватка газа, логистические трудности, высокие шансы рецессии, рост безработицы. Но при этом самый опасный признак будущего обострения протестных настроений в стране — обеднение немецкого среднего класса. В последние месяцы повышение агрессивности дошло до призывов к насилию, поэтому нужно понимать, что эта высокоэмоциональная и экзистенциальная кризисная ситуация затронет большую часть населения.
"Основательница продовольственных банков Tafel в Берлине Сабина Верт недавно говорила, что в столовых появляется всё больше и больше людей из среднего класса, они теперь пытаются получить еду здесь в качестве клиентов, поскольку больше не могут позволить себе покупать её", — подчеркнул эксперт.
Ранее в Германии допустили, что миллионы граждан не смогут платить за отопление. В связи с этим Немецкий союз квартиросъёмщиков призывает к всеобъемлющей реформе системы выплат жилищных пособий, а также к усилению защиты от увольнений, что позволит облегчить жизнь людей, арендующих квартиры.
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