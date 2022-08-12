Автор хитов Агутина, Киркорова и Варум поэт Герман Витке умер в возрасте 53 лет

Продюсер и автор многих хитов российских поп-музыкантов Герман Витке скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам родственников музыканта, причиной смерти стал сердечный приступ. Близкие также добавили, что в феврале и весной Витке уже находился в больнице. О месте и дате прощания не сообщается.

Герман Витке является автором песен "Всё в твоих руках" Леонида Агутина, "Ля-ля-фа" Анжелики Варум и "Делай, как я" Богдана Титомира. Также он написал тексты для ряда песен Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Николая Баскова, "Иванушек International" и других известных артистов.