Автор хитов Агутина, Киркорова и Варум поэт Герман Витке умер в возрасте 53 лет
Продюсер и автор многих хитов российских поп-музыкантов Герман Витке скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По словам родственников музыканта, причиной смерти стал сердечный приступ. Близкие также добавили, что в феврале и весной Витке уже находился в больнице. О месте и дате прощания не сообщается.
Герман Витке является автором песен "Всё в твоих руках" Леонида Агутина, "Ля-ля-фа" Анжелики Варум и "Делай, как я" Богдана Титомира. Также он написал тексты для ряда песен Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Николая Баскова, "Иванушек International" и других известных артистов.
Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 72 лет умер бас-гитарист британской группы The Pogues Дэррил Хант. До начала карьеры в коллективе The Pogues музыкант являлся участником рок-групп Plummet Airlines и The Favourites.