Полянский: Никто на заседании СБ ООН не поддержал киевскую версию событий вокруг ЗАЭС

На заседании Совета Безопасности ООН никто не поддержал версию Киева касательно происходящего вокруг Запорожской АЭС, которую ВСУ регулярно обстреливают, обвиняя в этом Москву. Об этом в телеграм-канале написал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого — при всей зацикленности на обвинениях в адрес России — никто бредовую украинскую версию событий, по сути, не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций", — сказал он.