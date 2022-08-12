Полянский: Никто на заседании СБ ООН не поддержал киевскую версию событий вокруг ЗАЭС
На заседании Совета Безопасности ООН никто не поддержал версию Киева касательно происходящего вокруг Запорожской АЭС, которую ВСУ регулярно обстреливают, обвиняя в этом Москву. Об этом в телеграм-канале написал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого — при всей зацикленности на обвинениях в адрес России — никто бредовую украинскую версию событий, по сути, не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций", — сказал он.
Кроме того, Полянский выразил надежду, что вскоре на ЗАЭС всё-таки состоится визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Как рассказывал Лайф, украинские военные усилили обстрелы территории Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. С начала августа противник запустил в направлении АЭС десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.
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ТАСС / АР