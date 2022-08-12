Шольц: Германия будет обеспечена газом, пусть и по более высоким ценам

Власти Германии планируют к середине 2023 года создать достаточно инфраструктуры, чтобы обеспечить газом население. Однако, как рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, топливо будет по более высоким ценам.

"Мы пытаемся увеличить те мощности, которые уже созданы, чтобы когда-либо в течение следующего года мы имели достаточно инфраструктуры, чтобы, пусть, возможно, и по более высоким ценам, обеспечить поставки", — сказал политик в ходе визита в Потсдам.

Канцлер уточнил, что по северо-германскому побережью построят терминалы СПГ, с большой скоростью будут созданы трубопроводы для импорта газа не только из Норвегии, Нидерландов, Бельгии и Франции, но и из Британии.