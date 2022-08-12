Дерматолог рассказала, чем опасен маникюр с покрытием для детей

Ногтевая пластина детей до 14 лет может легко травмироваться, поэтому покрывать их гель-лаком не рекомендуется. А ещё лучше дождаться 16-летия ребёнка, рассказала в беседе с "Газетой.ru" дерматолог, трихолог и подолог "СМ-Клиники" Наталья Щеплева.

"Подобные процедуры не стоит делать ранее 14 лет, а в идеале — до 16 лет, поскольку ногтевая пластина ещё не сформирована и может оказаться достаточно мягкой, то есть легко травмироваться", — объяснила врач.

По словам дерматолога, при покрытии гель-лаками ногтевая пластина высушивается и обезжиривается. А если подростку сделают некачественный маникюр, то ноготь и вовсе можно опасно травмировать.