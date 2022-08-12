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Регион
Опубликовано 12 августа 2022, 09:40
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Кадыров сообщил, что российские войска успешно контролируют ситуацию в Песках

Подразделения России и Донецкой Народной Республики контролируют ситуацию в посёлке Пески в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Ситуация в населённом пункте Пески успешно контролируется российскими подразделениями", — написал он в телеграм-канале.

Кадыров уточнил, что в составе одного из подразделений находится кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров, имеющий опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов народных республик.

"Сегодня он совместно с легендарным батальоном "Сомали" ДНР в Песках не даёт поднять голову бандформированиям Украины. Это одно из самых дееспособных подразделений в Донбассе", — добавил глава республики.

Украинские военные покидают позиции в Нагорном в ДНР, забирая вооружение
Украинские военные покидают позиции в Нагорном в ДНР, забирая вооружение

У всех, кто попадает к подразделению Алхазурова в плен, заметил Кадыров, сразу пропадает желание сопротивляться российским войскам, ведь там "прекрасно умеют находить общий язык с горе-вояками".

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что союзные силы закрепились в городе Артёмовске ДНР. По его словам, продолжается развитие успеха вглубь города.

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Telegram-канал Рамзана Кадырова

Артур Лапсаков
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