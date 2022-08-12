Американский боец ММА Джефф Монсон заявил о планах снять фильм о преступлениях украинских военных в Донбассе. В беседе с телеканалом "Звезда" он рассказал, что трудится над картиной совместно с журналистом, который побеседовал с местными жителями и собрал большое количество материалов.

"Я соберу это всё вместе в фильм под названием "За восемь лет до", что означает, что конфликт, ситуация на Украине длятся уже восемь лет. Восемь лет никто не обращал на это внимания, игнорировали, даже не задумывались. Но всё это происходит восемь лет с жителями Донбасса. Они живут в такой ситуации и выживают в ней", — сказал Монсон.

По мнению спортсмена, западные СМИ из-за своей политики не рассказывают миру правду о текущей ситуации в Незалежной. Монсон подчеркнул, что Россия пришла спасти жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Боец ММА также поделился, что из-за зверств ВСУ потерял в данном регионе двух друзей.