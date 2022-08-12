"Пусть нас боятся": Медведев заявил, что ему не было страшно посещать ЛНР

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что поехал в Донбасс, чтобы "лучше защитить его жителей", и он не боялся за свою жизнь.

"Чтобы лучше защитить жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий", — ответил Медведев на вопрос журналистки Наданы Фридрихсон о цели поездки.

На вопрос, не страшно ли ему посещать ЛНР, замруководителя Совбеза РФ ответил отрицательно: "Не страшно. Пусть нас боятся".