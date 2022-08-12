"Пусть нас боятся": Медведев заявил, что ему не было страшно посещать ЛНР
Медведев: Страха посещать ЛНР не было, бояться должны Россию
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что поехал в Донбасс, чтобы "лучше защитить его жителей", и он не боялся за свою жизнь.
"Чтобы лучше защитить жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий", — ответил Медведев на вопрос журналистки Наданы Фридрихсон о цели поездки.
На вопрос, не страшно ли ему посещать ЛНР, замруководителя Совбеза РФ ответил отрицательно: "Не страшно. Пусть нас боятся".
Напомним, Медведев посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Особое внимание, по его словам, было уделено гармонизации законодательств республик Донбасса с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, а также решению социальных проблем и поддержке местных жителей.
Telegram / Дмитрий Медведев