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12 августа, 09:49

"Пусть нас боятся": Медведев заявил, что ему не было страшно посещать ЛНР

Медведев: Страха посещать ЛНР не было, бояться должны Россию

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что поехал в Донбасс, чтобы "лучше защитить его жителей", и он не боялся за свою жизнь.

"Чтобы лучше защитить жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий", — ответил Медведев на вопрос журналистки Наданы Фридрихсон о цели поездки.

На вопрос, не страшно ли ему посещать ЛНР, замруководителя Совбеза РФ ответил отрицательно: "Не страшно. Пусть нас боятся".

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Напомним, Медведев посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Особое внимание, по его словам, было уделено гармонизации законодательств республик Донбасса с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, а также решению социальных проблем и поддержке местных жителей.

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Telegram / Дмитрий Медведев

Григорий Воронцов

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