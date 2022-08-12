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Опубликовано 12 августа 2022, 10:02

Российские войска поразили опорный пункт 58-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 40 националистов

Российские войска в ходе специальной военной операции поразили опорный пункт 58-й мотопехотной бригады ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате были уничтожены до 40 украинских националистов.

"В районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники",  проинформировал представитель военного ведомства.

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Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ, а также восемь складов боеприпасов.

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vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц
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