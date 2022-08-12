Российские войска поразили опорный пункт 58-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 40 националистов

Российские войска в ходе специальной военной операции поразили опорный пункт 58-й мотопехотной бригады ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате были уничтожены до 40 украинских националистов.

"В районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники", — проинформировал представитель военного ведомства.