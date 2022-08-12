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12 августа, 09:58

Депутат ГД потребовал завести уголовные дела на причастных к сносу памятников в Латвии

Депутат Морозов обратился в СК РФ в связи со сносом памятников советским солдатам в Латвии

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов направил председателю СК РФ Александру Бастрыкину обращение в связи со сносом памятников советским воинам в Латвии. Копию соответствующего запроса парламентарий опубликовал в телеграм-канале.

В сообщении депутат указал, что обещанный запрос по поводу уголовных преступлений всех причастных к сносу российских памятников в Латвии составлен, и теперь при первой же возможности "они будут экстрадированы в Россию и преданы суду".

"Политическая жизнь теперь будет совсем новая на многие годы. От Риги до Вашингтона далеко, а до Питера близко!" — написал Морозов.

Накануне в беседе с Лайфом парламентарий поделился своей идеей и высказал мнение по этому вопросу, а также заявил о необходимости России выстроить гораздо более жёсткую позицию по отношению к недружественным странам.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Ирина Фальке

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