Минобороны: Союзные силы уничтожили более двух тысяч бойцов ВСУ в районе Соледара

Союзные силы России и народных республик Донбасса уничтожили более двух тысяч бойцов ВСУ в районе Соледара в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек", — сказал он в ходе брифинга.

Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы, добавил генерал-лейтенант.