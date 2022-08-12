Минобороны: Союзные силы уничтожили более двух тысяч бойцов ВСУ в районе Соледара
Союзные силы России и народных республик Донбасса уничтожили более двух тысяч бойцов ВСУ в районе Соледара в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек", — сказал он в ходе брифинга.
Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы, добавил генерал-лейтенант.
Ранее в Минобороны РФ заявили о массовом дезертирстве украинских бойцов в ДНР. Как уточнил Игорь Конашенков, более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ были уничтожены на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine