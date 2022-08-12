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Регион
Опубликовано 12 августа 2022, 10:09
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Минобороны: Союзные силы уничтожили более двух тысяч бойцов ВСУ в районе Соледара

Союзные силы России и народных республик Донбасса уничтожили более двух тысяч бойцов ВСУ в районе Соледара в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек", — сказал он в ходе брифинга.

Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы, добавил генерал-лейтенант.

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Ранее в Минобороны РФ заявили о массовом дезертирстве украинских бойцов в ДНР. Как уточнил Игорь Конашенков, более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ были уничтожены на Артёмовском и Авдеевском направлениях.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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