В "Транснефти" сообщили о поступлении платежа за транзит нефти в Чехию через Украину

Европейский банк оплатил транзит российской нефти через Украину по трубопроводу "Дружба". Средства уже поступили на счёт получателя. Об этом сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Дёмин.

"Есть информация о поступлении денег на счёт банка-получателя. Ждём подтверждения о прохождении средств от "Укртранснафты", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Дёмин добавил, что после получения подтверждения от украинской стороны о переводе средств прокачка нефти в Чехию будет открыта. Он также уточнил, что в будущем в компании пообещали учесть все проведённые платежи.