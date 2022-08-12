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12 августа, 10:07

В "Транснефти" сообщили о поступлении платежа за транзит нефти в Чехию через Украину

Европейский банк оплатил транзит российской нефти через Украину по трубопроводу "Дружба". Средства уже поступили на счёт получателя. Об этом сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Дёмин.

"Есть информация о поступлении денег на счёт банка-получателя. Ждём подтверждения о прохождении средств от "Укртранснафты", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Дёмин добавил, что после получения подтверждения от украинской стороны о переводе средств прокачка нефти в Чехию будет открыта. Он также уточнил, что в будущем в компании пообещали учесть все проведённые платежи.

В "Нафтогазе" подтвердили возобновление подачи нефти по украинскому участку "Дружбы"

В "Нафтогазе" подтвердили возобновление подачи нефти по украинскому участку "Дружбы"

Напомним, 9 августа Украина остановила прокачку нефти в Венгрию, Чехию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за невозможности российской стороны провести платёж в условиях санкций ЕС. 10 августа венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок. Сегодня стало известно, что европейский банк проведёт платёж за транзит по "Дружбе", чтобы восстановить поток нефти в Чехию.

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

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