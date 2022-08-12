Российская авиация уничтожила американскую РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР
В ДНР российская авиация уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 американского производства. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США", — сказал он.
Ранее сообщалось, что российские войска в ходе специальной военной операции поразили опорный пункт 58-й мотопехотной бригады ВСУ на территории ДНР. По данным Минобороны РФ, в результате было уничтожено до 40 украинских националистов.