Российская авиация уничтожила американскую РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР

В ДНР российская авиация уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 американского производства. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США", — сказал он.