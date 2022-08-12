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12 августа, 10:16

Российская авиация уничтожила американскую РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР

В ДНР российская авиация уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 американского производства. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США", — сказал он.

Минобороны: Союзные силы уничтожили более двух тысяч бойцов ВСУ в районе Соледара

Минобороны: Союзные силы уничтожили более двух тысяч бойцов ВСУ в районе Соледара

Ранее сообщалось, что российские войска в ходе специальной военной операции поразили опорный пункт 58-й мотопехотной бригады ВСУ на территории ДНР. По данным Минобороны РФ, в результате было уничтожено до 40 украинских националистов.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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