ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 августа 2022, 10:19

ВС РФ высокоточным ударом уничтожили до 100 бойцов ВСУ в районе села Новогригорьевка

Российская армия нанесла удар по пункту временной дислокации украинских военных в районе села Новогригорьевка в Николаевской области. В результате в 28-й механизированной бригаде ВСУ было уничтожено до 100 бойцов и девять единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки Вооружённые силы России также атаковали позиции украинских военных в районе города Марьинка в ДНР. В результате сосредоточенных огневых ударов третий батальон 66-й механизированной бригады ВСУ потерял более 50% живой силы.

Более 70% состава потеряла 56-я мотопехотная бригада ВСУ из-за ударов ВКС РФ
Более 70% состава потеряла 56-я мотопехотная бригада ВСУ из-за ударов ВКС РФ

Ранее стало известно, что союзные силы уничтожили более двух тысяч бойцов ВСУ в районе Соледара. Остатки личного состава бригады были выведены украинским командованием в тыловые районы.

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Александра Васильева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar