Российская армия нанесла удар по пункту временной дислокации украинских военных в районе села Новогригорьевка в Николаевской области. В результате в 28-й механизированной бригаде ВСУ было уничтожено до 100 бойцов и девять единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки Вооружённые силы России также атаковали позиции украинских военных в районе города Марьинка в ДНР. В результате сосредоточенных огневых ударов третий батальон 66-й механизированной бригады ВСУ потерял более 50% живой силы.