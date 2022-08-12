Медведев: Киевские отморозки готовы устроить новый Чернобыль
Дмитрий Медведев не исключил "случайностей" на атомных станциях Европы после обстрела Запорожской АЭС
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что обстрелы территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ вполне могут обернуться "новым Чернобылем". Об этом он написал в своём телеграм-канале в пятницу.
Ответственных за атаку на атомную электростанцию политик назвал отморозками, а также отверг информацию о причастности России к этим обстрелам, на чём настаивает украинская сторона.
"Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, стопроцентная брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит", — написал Медведев.
Кроме того, он опроверг и другую украинскую версию — якобы прилёты на территорию АЭС — это случайность.
"Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны", — резюмировал политик.
Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы территории Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил в направлении АЭС десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.