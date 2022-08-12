Медведев: Киевские отморозки готовы устроить новый Чернобыль

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что обстрелы территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ вполне могут обернуться "новым Чернобылем". Об этом он написал в своём телеграм-канале в пятницу.

Ответственных за атаку на атомную электростанцию политик назвал отморозками, а также отверг информацию о причастности России к этим обстрелам, на чём настаивает украинская сторона.

"Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, стопроцентная брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит", — написал Медведев.

Кроме того, он опроверг и другую украинскую версию — якобы прилёты на территорию АЭС — это случайность.