62% россиян ссорились во время организации свадьбы

Большинство россиян (62%) ссорятся во время подготовки к свадьбе. Чаще всего причиной становится бюджет мероприятия. Такие результаты показал опрос ювелирного бренда Sokolov и аналитического агентства А2:Research.

"Главной причиной споров четверть россиян (24%) назвали бюджет свадьбы. При этом 41% россиян заявляют, что уложились в бюджет. Каждая третья российская пара больше всего денег потратила на обручальные кольца. Каждый второй российский жених считает, что мужчина должен покупать обручальные кольца. Среди женщин только треть (34%) возлагают эту ответственность на жениха", — говорится в исследовании, результаты которого оказались в распоряжении "Газеты.ru".

Участники опроса признались, что во время организации торжества самыми приятными моментами были выбор свадебного платья, подача заявления в ЗАГС и покупка колец. По данным аналитиков, в среднем россияне тратили на обручальные кольца около 18 тысяч рублей. Самыми популярными оказались изделия из красного золота, на втором месте — из белого, на третьем — из комбинированного драгметалла. Самыми щедрыми в 2022 году оказались пары из Санкт-Петербурга, в среднем они тратили на обручальные кольца чуть больше 23 тысяч рублей. Вторую и третью строчки заняли жители Воронежа и Волгограда, москвичи в этом списке оказались лишь на восьмом месте.