Отдыхающие вернулись на пляж в Крыму вблизи аэродрома, где гремели взрывы
В распоряжении Лайфа оказалось видео с пляжа в крымском городе Саки в паре километров от аэродрома, где 9 августа прогремели взрывы. На кадрах заметно, что туристы вернулись к отдыху и ведут себя как ни в чём не бывало.
Отдыхающие вернулись на пляж в крымском Саки вблизи аэродрома, где гремели взрывы. Видео © Telegram / SHOT
Видно, что люди заняли практически всю территорию пляжа, поэтому тем, кто только приходит позагорать, необходимо долго искать место, чтобы насладиться солнцем. При этом большинство туристов расположились на полотенцах и покрывалах.
Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена, однако в результате взрывов один человек погиб и 14 пострадали.
Telegram / SHOT