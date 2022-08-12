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12 августа, 10:14

Отдыхающие вернулись на пляж в Крыму вблизи аэродрома, где гремели взрывы

В распоряжении Лайфа оказалось видео с пляжа в крымском городе Саки в паре километров от аэродрома, где 9 августа прогремели взрывы. На кадрах заметно, что туристы вернулись к отдыху и ведут себя как ни в чём не бывало.

Отдыхающие вернулись на пляж в крымском Саки вблизи аэродрома, где гремели взрывы. Видео © Telegram / SHOT

Видно, что люди заняли практически всю территорию пляжа, поэтому тем, кто только приходит позагорать, необходимо долго искать место, чтобы насладиться солнцем. При этом большинство туристов расположились на полотенцах и покрывалах.

В АТОР рассказали о ситуации с туристами в Крыму после взрывов на аэродроме

В АТОР рассказали о ситуации с туристами в Крыму после взрывов на аэродроме

Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена, однако в результате взрывов один человек погиб и 14 пострадали.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов

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