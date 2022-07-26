Стало известно, где живут самые щедрые и самые экономные женихи в России

Больше всех готовы тратить на помолвочные кольца женихи из Санкт-Петербурга. В среднем цена предсвадебного атрибута в Северной столице составляет 9952 рубля. Такие данные Лайфу привели в аналитическом центре ювелирного бренда SOKOLOV. Там проанализировали продажи помолвочных колец в разных регионах России с января по июль 2022 года.

Оказалось, что чаще всего россияне выбирают кольца из белого золота (47%), на втором и третьем месте — изделия из комбинированного (28%) и красного драгметалла (20%). Абсолютное большинство женихов (88%) покупают украшения с бриллиантами, рубином, сапфиром или изумрудом. С фианитом атрибут помолвки выбирает только 8% покупателей. Самыми популярными месяцами для покупки стали январь и март. А чаще всего кольца для предложения руки и сердца покупали женихи Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Новосибирска, Челябинска и Тюмени.

На втором месте рейтинга самых щедрых женихов расположились жители Саратова (9117 рублей). Четверть из них отдали предпочтение кольцам из красного золота со вставкой из фианита и звали замуж своих избранниц в основном в январе и июле. Тройку лидеров замкнул Краснодар. Там просили руки и сердца возлюбленных в марте и покупали украшения с комбинированным золотом.

Самыми "экономными" оказались омичи и жители Великого Новгорода. В Омске на помолвочные кольца тратят в среднем меньше четырёх тысяч рублей и чаще других выбирают серебро и фианит. Новгородские женихи предпочитают комбинированное золото, а из вставок — рубин и сапфир. Москвичи оказались лишь на седьмом месте. В столице будущие мужья готовы отдать за ювелирный символ верности около восьми тысяч рублей.