В Энергодаре нашли обломки американских ракет GMLRS, запущенных ВСУ в направлении ЗАЭС

В Энергодаре нашли обломки американских ракет GMLRS, которые были запущены Вооружёнными силами Украины в направлении Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил в телеграм-канале член главного совета областной администрации Владимир Рогов. К публикации он добавил кадры, на которых видны обломки.