В Энергодаре нашли обломки американских ракет GMLRS, запущенных ВСУ в направлении ЗАЭС
В Энергодаре нашли обломки американских ракет GMLRS, которые были запущены Вооружёнными силами Украины в направлении Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил в телеграм-канале член главного совета областной администрации Владимир Рогов. К публикации он добавил кадры, на которых видны обломки.
"Ещё одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. [Найдены] обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару", — сообщил он.
Как рассказывал Лайф, украинские военные усилили обстрелы территории Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. С начала августа противник запустил в направлении АЭС десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры. 12 августа стало известно, что Запорожская АЭС может быть законсервирована.
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