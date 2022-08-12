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12 августа, 10:36

В Энергодаре нашли обломки американских ракет GMLRS, запущенных ВСУ в направлении ЗАЭС

В Энергодаре нашли обломки американских ракет GMLRS, которые были запущены Вооружёнными силами Украины в направлении Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил в телеграм-канале член главного совета областной администрации Владимир Рогов. К публикации он добавил кадры, на которых видны обломки.

  • Обломки от ракет, запущенных ВСУ в направлении ЗАЭС. Фото © Telegram / "Военный осведомитель"
    Обломки от ракет, запущенных ВСУ в направлении ЗАЭС. Фото © Telegram / "Военный осведомитель"
  • Обломки от ракет, запущенных ВСУ в направлении ЗАЭС. Фото © Telegram / "Военный осведомитель"
    Обломки от ракет, запущенных ВСУ в направлении ЗАЭС. Фото © Telegram / "Военный осведомитель"
  • Обломки от ракет, запущенных ВСУ в направлении ЗАЭС. Фото © Telegram / "Военный осведомитель"
    Обломки от ракет, запущенных ВСУ в направлении ЗАЭС. Фото © Telegram / "Военный осведомитель"
  • Обломки от ракет, запущенных ВСУ в направлении ЗАЭС. Фото © Telegram / "Военный осведомитель"
    Обломки от ракет, запущенных ВСУ в направлении ЗАЭС. Фото © Telegram / "Военный осведомитель"

Обломки от ракет, запущенных ВСУ в направлении ЗАЭС. Фото © Telegram / "Военный осведомитель"

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"Ещё одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. [Найдены] обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару", — сообщил он.

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Как рассказывал Лайф, украинские военные усилили обстрелы территории Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. С начала августа противник запустил в направлении АЭС десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры. 12 августа стало известно, что Запорожская АЭС может быть законсервирована.

Обложка ©

Telegram / "Военный осведомитель"

Никита Осипов

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