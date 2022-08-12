Названа средняя цена набора школьника в Москве в этом году

В 2022 году набор школьника обойдётся москвичам в среднем в 13 250 рублей. При этом цены на большую часть товаров незначительно изменились в сравнении с прошлогодними, следует из данных аналитических служб маркетплейсов, полученных "Вечерней Москвой".

В стандартный набор обычно входят школьная и спортивная форма, обувь, портфель и канцтовары. Спрос на них начинает расти с конца июля. В первую очередь родители покупают рюкзаки, пеналы и наборы канцелярских принадлежностей. По данным "Яндекс.Маркета", 40% родителей планируют потратить на подготовку чада к учебному году от 10 до 30 тысяч рублей.

В Ozon уточнили, что в Москве средняя стоимость отдельных категорий школьных принадлежностей несущественно изменилась относительно прошлогоднего ценника. Так, средняя стоимость рюкзаков колеблется около 2800 рублей, комплекта школьных тетрадей — 270 рублей, пеналов — 450 рублей, а комплекта ручек — 330 рублей.

Полный школьный набор на Ozon обойдётся в среднем в 12,5 тысячи рублей. А по информации "Сбермегамаркета", на него придётся потратить около 13–14 тысяч рублей. Как утверждают в Росстате, в этом году наборы для мальчиков подешевели на 7%, для девочек — на 23%.