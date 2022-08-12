Момент попал на видео: В Омске рухнула стена пятиэтажки
В Омске обрушилась стена пятиэтажки, под завалами ищут ребёнка
В Омске обрушилась стена пятиэтажки, под завалами ищут ребёнка. Фото © om1.ru
В Омске обрушилась часть жилого пятиэтажного дома по улице 20-го Партсъезда. По данным портала Om1.ru, есть пострадавшие, под завалами ищут ребёнка.
Видео © VK / Вечерний Омск
Известно, что здание построено в 1966 году. По предварительной версии, его стена разрушилась из-за того, что жители оборудовали под душ неподходящие для этого помещения.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и медики, всех жильцов эвакуировали, территорию огородили. На место ЧП выехал мэр Омска Сергей Шелест.
Местное СМИ уточняет, что в доме и ранее происходили коммунальные аварии: так, месяц назад в подвале случился прорыв в канализации, а до этого жильцы жаловались на обрушение кирпичной кладки с торцевой стены.
А ранее Лайф рассказывал, как в порту Бейрута обрушилась часть аварийного элеватора, где два года назад прогремел мощный взрыв селитры. К моменту обрушения на месте ЧП уже несколько недель полыхал пожар, который начался из-за выброса газов вследствие брожения зерновых в жару.