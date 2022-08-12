Момент попал на видео: В Омске рухнула стена пятиэтажки

В Омске обрушилась часть жилого пятиэтажного дома по улице 20-го Партсъезда. По данным портала Om1.ru, есть пострадавшие, под завалами ищут ребёнка.

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Известно, что здание построено в 1966 году. По предварительной версии, его стена разрушилась из-за того, что жители оборудовали под душ неподходящие для этого помещения.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и медики, всех жильцов эвакуировали, территорию огородили. На место ЧП выехал мэр Омска Сергей Шелест.

Местное СМИ уточняет, что в доме и ранее происходили коммунальные аварии: так, месяц назад в подвале случился прорыв в канализации, а до этого жильцы жаловались на обрушение кирпичной кладки с торцевой стены.