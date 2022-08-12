НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 августа, 11:08

Момент попал на видео: В Омске рухнула стена пятиэтажки

В Омске обрушилась стена пятиэтажки, под завалами ищут ребёнка

<p>В Омске обрушилась стена пятиэтажки, под завалами ищут ребёнка. Фото © <a href="https://www.om1.ru/news/incident/277944-est_postradavshie__v_omskikh_neftjanikakh_rukhnula_stena_pjatiehtazhki/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">om1.ru</a></p>

В Омске обрушилась стена пятиэтажки, под завалами ищут ребёнка. Фото © om1.ru

В Омске обрушилась часть жилого пятиэтажного дома по улице 20-го Партсъезда. По данным портала Om1.ru, есть пострадавшие, под завалами ищут ребёнка.

Видео © VK / Вечерний Омск

Известно, что здание построено в 1966 году. По предварительной версии, его стена разрушилась из-за того, что жители оборудовали под душ неподходящие для этого помещения.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и медики, всех жильцов эвакуировали, территорию огородили. На место ЧП выехал мэр Омска Сергей Шелест.

Местное СМИ уточняет, что в доме и ранее происходили коммунальные аварии: так, месяц назад в подвале случился прорыв в канализации, а до этого жильцы жаловались на обрушение кирпичной кладки с торцевой стены.

В Китае сгорел 900-летний мост

В Китае сгорел 900-летний мост

А ранее Лайф рассказывал, как в порту Бейрута обрушилась часть аварийного элеватора, где два года назад прогремел мощный взрыв селитры. К моменту обрушения на месте ЧП уже несколько недель полыхал пожар, который начался из-за выброса газов вследствие брожения зерновых в жару.

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров