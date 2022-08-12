Смертельный удар шайбой в грудь юного хоккеиста в Петербурге попал на видео

Появилось видео с трагичной тренировки юных хоккеистов СКА в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как один из спортсменов отправляет шайбу в ворота, но она попадает в грудь 14-летнего подростка. После удара парень сгибается пополам, проезжает несколько метров и падает на лёд.

Момент попадания шайбы в юного хоккеиста. Видео © t.me / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, спортивный снаряд попал в незащищённое место под нагрудным щитком мальчика. В результате он получил ушиб сердца и лёгкого. Сейчас по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".