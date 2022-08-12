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12 августа, 11:05
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Смертельный удар шайбой в грудь юного хоккеиста в Петербурге попал на видео

<p>Погибший хоккеист. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/42610" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибший хоккеист. Фото © t.me / SHOT

Появилось видео с трагичной тренировки юных хоккеистов СКА в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как один из спортсменов отправляет шайбу в ворота, но она попадает в грудь 14-летнего подростка. После удара парень сгибается пополам, проезжает несколько метров и падает на лёд.

Момент попадания шайбы в юного хоккеиста. Видео © t.me / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, спортивный снаряд попал в незащищённое место под нагрудным щитком мальчика. В результате он получил ушиб сердца и лёгкого. Сейчас по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Напомним, информация о том, что юный спортсмен умер после попадания шайбы в грудь, появилась 11 августа на сайте хоккейного клуба Санкт-Петербурга. Уточнялось, что после инцидента сердце парня смогли запустить, его экстренно отвезли в больницу, но там он скончался.

Александра Васильева

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