Отец умершего 14-летнего хоккеиста СКА заявил, что у сына не было проблем с сердцем

Отец умершего на тренировке команды школы СКА 14-летнего хоккеиста Игорь Малков заявил, что у сына не было проблем с сердцем. Об этом мужчина рассказал в беседе с телеканалом "360". Напомним, что подросток умер от попадания шайбы в грудь.

"Никаких проблем там не было. Делали УЗИ сердца свежее буквально в июле, перед сезоном. То есть смотрели врачи, сказали, что всё нормально", — сказал он.

По данным СМИ, умерший хоккеист сначала играл за "Динамо", а позже перешёл в СКА, он был на позиции нападающего. Отец подростка отметил, что перспективы у парня были очень большие.