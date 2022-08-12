Отец умершего 14-летнего хоккеиста СКА заявил, что у сына не было проблем с сердцем
Отец умершего на тренировке команды школы СКА 14-летнего хоккеиста Игорь Малков заявил, что у сына не было проблем с сердцем. Об этом мужчина рассказал в беседе с телеканалом "360". Напомним, что подросток умер от попадания шайбы в грудь.
"Никаких проблем там не было. Делали УЗИ сердца свежее буквально в июле, перед сезоном. То есть смотрели врачи, сказали, что всё нормально", — сказал он.
По данным СМИ, умерший хоккеист сначала играл за "Динамо", а позже перешёл в СКА, он был на позиции нападающего. Отец подростка отметил, что перспективы у парня были очень большие.
При этом Малков подчеркнул, что никого не винит в смерти сына. В беседе с "Газетой.ru" он объяснил произошедшее несчастным случаем. Мужчина также рассказал, что глава Детско-юношеской хоккейной школы СКА Петербурга Анатолий Янкевич уже пообещал оказать помощь с организацией похорон.
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Лайф уже рассказывал, что юный хоккеист 2008 года рождения скончался 11 августа после произошедшего на тренировке команды школы СКА трагического инцидента. Причиной смерти стало попадание шайбы в грудь. Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка.
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