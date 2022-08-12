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12 августа, 11:24

Daily Express: Корабли НАТО заставили всплыть российскую подлодку у берегов Норвегии

Военные корабли Североатлантического альянса якобы заставили всплыть атомную подводную лодку ВМФ России у берегов Норвегии. Такой информацией делится издание Daily Express, однако эти данные не подкреплены достоверными источниками.

По данным издания, речь идёт о российской подлодке проекта 941 "Акула". Её заметил противолодочный военный самолёт P-8 Poseidon ВВС Великобритании. Затем, как рассказал источник таблоида, имя которого не приводится, появились и корабли ВМФ НАТО. В надводном положении находилась и российская подлодка.

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В США рассказали о подлодке, которая позволит ВМФ России "доминировать в Арктике"

Ранее сообщалось, что в США испугались начала новой холодной войны, увидев подлодку ВМФ РФ "Белгород". По словам обозревателя телеканала CNN Брэда Лендона, судно может быть использовано, в частности, для наблюдения и сбора разведывательной информации.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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