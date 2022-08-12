Daily Express: Корабли НАТО заставили всплыть российскую подлодку у берегов Норвегии

Военные корабли Североатлантического альянса якобы заставили всплыть атомную подводную лодку ВМФ России у берегов Норвегии. Такой информацией делится издание Daily Express, однако эти данные не подкреплены достоверными источниками.

По данным издания, речь идёт о российской подлодке проекта 941 "Акула". Её заметил противолодочный военный самолёт P-8 Poseidon ВВС Великобритании. Затем, как рассказал источник таблоида, имя которого не приводится, появились и корабли ВМФ НАТО. В надводном положении находилась и российская подлодка.