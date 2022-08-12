"Придумал песню мою главную": Солист "Иванушек International" опечален смертью поэта Витке
Солист "Иванушек International" Григорьев-Апполонов шокирован смертью поэта Витке
Герман Витке. Обложка © VK / Герман Витке
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов шокирован известием о смерти поэта Германа Витке, придумавшего название коллектива. Его слова приводит телеканал "360".
"Я в шоке. Герман Витке — замечательный поэт, он и Агутину "Босоногого мальчика" придумал, и песню мою главную", — сказал артист.
Григорьев-Апполонов признался, что с Витке они не виделись примерно 25 лет, а последний раз встретились на концерте группы, когда она и получила название. Он добавил, что очень сожалеет о случившемся, ведь он помнит Витке замечательным человеком, а также талантливым поэтом.
Ранее Лайф рассказывал о смерти бас-гитариста британской группы The Pogues Дэррила Ханта в возрасте 72 лет. До начала карьеры в коллективе The Pogues музыкант являлся участником рок-групп Plummet Airlines и The Favourites.