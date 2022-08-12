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12 августа, 11:15

"Придумал песню мою главную": Солист "Иванушек International" опечален смертью поэта Витке

Солист "Иванушек International" Григорьев-Апполонов шокирован смертью поэта Витке

<p>Герман Витке. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id701848210?z=photo701848210_457239148/album701848210_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Герман Витке</a></p>

Герман Витке. Обложка © VK / Герман Витке

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов шокирован известием о смерти поэта Германа Витке, придумавшего название коллектива. Его слова приводит телеканал "360".

"Я в шоке. Герман Витке — замечательный поэт, он и Агутину "Босоногого мальчика" придумал, и песню мою главную", — сказал артист.

Григорьев-Апполонов признался, что с Витке они не виделись примерно 25 лет, а последний раз встретились на концерте группы, когда она и получила название. Он добавил, что очень сожалеет о случившемся, ведь он помнит Витке замечательным человеком, а также талантливым поэтом.

Автор хитов Агутина, Киркорова и Варум поэт Герман Витке умер в возрасте 53 лет

Автор хитов Агутина, Киркорова и Варум поэт Герман Витке умер в возрасте 53 лет

Ранее Лайф рассказывал о смерти бас-гитариста британской группы The Pogues Дэррила Ханта в возрасте 72 лет. До начала карьеры в коллективе The Pogues музыкант являлся участником рок-групп Plummet Airlines и The Favourites.

Артур Лапсаков

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