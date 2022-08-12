Вирусолог предупредил о возможном появлении двух опаснейших вариантов ковида

Новыми опасными вариантами CoViD-19 могут стать его гибриды с коронавирусами 2002 и 2012 года, чем обеспокоены вирусологи. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

"С самого начала вызывало опасения у специалистов то, чтобы из природы CoViD-19 не надёргал чего-то нехорошего, первых коронавирусов, которые были куда тяжелее. Чтобы не произошли рекомбинации, допустим, "омикрона" и SARS-CoV, который появился в 2002 году и наверняка ещё существует где-то в мышах. Или фрагмента MERS-CoV, верблюжьего коронавируса, который был в 2012 году", — уточнил специалист.

По словам Чепурнова, летальность у прежних коронавирусов была достаточно высокой. Он добавил, что его вариант SARS-CoV удалось победить в основном героическими усилиями китайцев. Однако он успел проникнуть в Канаду, Новую Зеландию, Австралию. А смертность от него составляла примерно 20%.

При этом "коронавирус ближневосточного респираторного синдрома" MERS-CoV, который ассоциируется с верблюдами, не обладал способностью к быстрому распространению, подчеркнул эксперт, однако имел более высокую летальность.

"Его удалось подавить так же, как и первый, но летальность у него была ещё выше. И вот это самое опасное, чтобы здесь не произошло никаких рекомбинаций. Вот где потенциальная угроза", — заключил вирусолог.