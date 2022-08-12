Москвичей предупредили о жаре на протяжении всей предстоящей недели
Синоптик Шувалов: Высокая температура в Москве и области продержится до 21 августа
Температура воздуха в столичном регионе на предстоящей неделе поднимется на четыре-шесть градусов выше климатической нормы. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов.
"Безусловно, температура будет выше климатической нормы. Но показатели столбика термометра крайне редко совпадают со среднестатистическими значениями", — уточнил он.
По словам Шувалова, показатель выше 30 градусов — это нечастое явление для августа. Однако в прошлом были и более жаркие дни в последний месяц лета, добавил он. Как утверждает метеоролог, жара в столичном регионе продлится до 21-го числа, в среднем отклоняясь от нормы на три градуса. Однако больше стоит обратить внимание на отсутствие осадков, уверен синоптик.
"Пока в Москве практически ничего не выпало. Так, считаное количество миллиметров осадков. Вот в области местами прошли хорошие дожди. Но и в Подмосковье в основном воцарилась сухая жаркая погода, поэтому очень внимательно нужно вести себя на природе в лесах", — заключил эколог.
Ранее Лайф рассказывал, что жителей нескольких регионов предупредили об аномальной жаре до плюс 40. Такая погода связана с рядом факторов. Это самый тёплый период для данной территории по климату, также наблюдаются антициклональная погода и жаркие ветры с юго-востока.
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