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Опубликовано 12 августа 2022, 11:41

МГЕР обратилась к Гутерришу из-за применения ВСУ мин "Лепесток" в Донбассе

"Молодая гвардия Единой России" обратилась к генеральному секретарю Организации Объединённых Наций из-за использования ВСУ мин "Лепесток" в Донбассе. На имя Антониу Гутерриша составлено письмо, в котором активисты раскритиковали методы ведения боевых действий украинскими военными. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале "Единой России".

  • Обращение к Гутерришу. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
    Обращение к Гутерришу. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
  • Обращение к Гутерришу. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
    Обращение к Гутерришу. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Обращение к Гутерришу. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

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"Силами украинской армии неоднократно применялось запрещённое международными конвенциями тяжёлое и подрывное вооружение, а также неустановленные экспертизой химикаты. В том числе использование для минирования жилых районов Донецка взрывных устройств "Лепесток", — сказано в обращении.

В письме говорится, что украинские силовики используют фосфорные боеприпасы, а также размещают технику в школах и больницах, что опасно для мирных жителей. Киев угрожает гражданскому обществу, фактически речь идёт о военных преступлениях, подчёркивается в документе. Активисты призвали Гутерриша обратить внимание международных организаций на данные факты, осудить действия ВСУ и привлечь виновных к ответственности.

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Ранее Лайф писал, что международная организация Amnesty International выпустила доклад, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различное вооружение и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Позже в компании выразили сожаление по поводу содержания документа, однако отзывать его отказались. Затем стало известно, что соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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