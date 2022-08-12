МГЕР обратилась к Гутерришу из-за применения ВСУ мин "Лепесток" в Донбассе

"Молодая гвардия Единой России" обратилась к генеральному секретарю Организации Объединённых Наций из-за использования ВСУ мин "Лепесток" в Донбассе. На имя Антониу Гутерриша составлено письмо, в котором активисты раскритиковали методы ведения боевых действий украинскими военными. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале "Единой России".





"Силами украинской армии неоднократно применялось запрещённое международными конвенциями тяжёлое и подрывное вооружение, а также неустановленные экспертизой химикаты. В том числе использование для минирования жилых районов Донецка взрывных устройств "Лепесток", — сказано в обращении.

В письме говорится, что украинские силовики используют фосфорные боеприпасы, а также размещают технику в школах и больницах, что опасно для мирных жителей. Киев угрожает гражданскому обществу, фактически речь идёт о военных преступлениях, подчёркивается в документе. Активисты призвали Гутерриша обратить внимание международных организаций на данные факты, осудить действия ВСУ и привлечь виновных к ответственности.