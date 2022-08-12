Центробанк допустил повторение мирового кризиса 2007–2008 годов

В мировой экономике может произойти кризис, сравнимый по масштабам с ситуацией в 2007 и 2008 годах. Об этом говорится в новом прогнозе Центробанка по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы.

"В мировой экономике может начаться экономический и финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов. При этом реализация глобального кризиса может обусловливать поддержание повышенной степени жёсткости введённых ограничений на российский экспорт", — уточняется в документе регулятора.

При этом, согласно базовому сценарию ЦБ, мировая экономика продолжит развиваться в рамках ранее сформированных трендов. В связи с ускорением инфляции крупнейшие центробанки будут повышать ставки, в результат чего мировой экономический рост замедлится, но рецессии удастся избежать благодаря осторожной кредитно-денежной политике.