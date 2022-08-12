Байдену предрекли полный провал при попытке переизбраться на второй срок

У президента США Джо Байдена полностью отсутствуют шансы переизбраться на второй срок. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил журналист Александр Цыганов.

"Шансов у Байдена на самом деле никаких, особенно при условии, что нынешние тенденции сохранятся", — уточнил он.

Цыганов отметил, что в Соединённых Штатах возможна ситуация, когда на будущих выборах конкурента нынешнего президента США бывшего американского лидера Дональда Трампа могут вывести из гонки и представить какого-нибудь неизвестного претендента. Однако это не поможет Байдену, уверен эксперт.

"При любых условиях, у действующего главы нет никаких шансов переизбраться, потому что он просто старый и нездоровый человек. Он уже не соображает, с тенью здоровается", — заключил журналист.