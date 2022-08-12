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12 августа, 11:58

Байдену предрекли полный провал при попытке переизбраться на второй срок

Журналист Цыганов: У Байдена нет никаких шансов выиграть будущую президентскую гонку

У президента США Джо Байдена полностью отсутствуют шансы переизбраться на второй срок. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил журналист Александр Цыганов.

"Шансов у Байдена на самом деле никаких, особенно при условии, что нынешние тенденции сохранятся", — уточнил он.

Цыганов отметил, что в Соединённых Штатах возможна ситуация, когда на будущих выборах конкурента нынешнего президента США бывшего американского лидера Дональда Трампа могут вывести из гонки и представить какого-нибудь неизвестного претендента. Однако это не поможет Байдену, уверен эксперт.

"При любых условиях, у действующего главы нет никаких шансов переизбраться, потому что он просто старый и нездоровый человек. Он уже не соображает, с тенью здоровается", — заключил журналист.

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Ранее Лайф писал, что было анонсировано заявление Байдена о его политическом будущем. Так, он может объявить о планах баллотироваться на второй срок после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. Точная дата, когда президент Штатов может заявить о своих намерениях, пока не известна, но ясно, что он настроен решительно.

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Getty Images / Al Drago

Григорий Воронцов

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