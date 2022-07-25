Власти Львовской области ликвидировали школьные классы с русскоязычным обучением

Во всей Львовской области ликвидируют русскоязычные школьные классы. Об этом сообщает украинское издание "Дело" со ссылкой на советника председателя облгосадминистрации Олега Радика.

"Ранее в трёх школах Львовщины третьи и четвёртые классы учились на русском. Классов с русским языком обучения больше не будет", — проинформировал он.