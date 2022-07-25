Власти Львовской области ликвидировали школьные классы с русскоязычным обучением
Во всей Львовской области ликвидируют русскоязычные школьные классы. Об этом сообщает украинское издание "Дело" со ссылкой на советника председателя облгосадминистрации Олега Радика.
"Ранее в трёх школах Львовщины третьи и четвёртые классы учились на русском. Классов с русским языком обучения больше не будет", — проинформировал он.
Напомним, что масштабная программа по "дерусификации" продолжается на Украине уже не первый год. Ранее в Незалежной предложили заменить русский язык в школах другими предметами. Власти считают, что в зарубежной литературе слишком много времени отведено изучению произведений российских писателей. В украинском Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке, а в одесских школах решили совсем отказаться от уроков русского.
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