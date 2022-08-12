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12 августа, 12:03

Суд отправил скопинского маньяка Мохова под домашний арест до 7 октября

Скопинского маньяка Виктора Мохова отправили под домашний арест по делу о сокрытии убийства человека, которое произошло в его доме.

Скопинского маньяка Мохова отправили под домашний арест. Видео © LIFE

Соответствующее решение будет действовать до 7 октября. Сейчас Мохов проходит по делу "Укрывательство преступлений", по которому ему грозит два года лишения свободы. Ранее ему назначили десять суток ареста за то, что он ночью покинул дом и перетащил тело жертвы.

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Напомним, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе было найдено тело мужчины. Следователи по факту этого преступления возбудили уголовное дело по статье "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений", подозреваемым по которому и проходит скопинский маньяк. Позднее знакомый преступника рассказал, что происходило в доме Мохова после убийства.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук

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