Суд отправил скопинского маньяка Мохова под домашний арест до 7 октября
Скопинского маньяка Виктора Мохова отправили под домашний арест по делу о сокрытии убийства человека, которое произошло в его доме.
Скопинского маньяка Мохова отправили под домашний арест. Видео © LIFE
Соответствующее решение будет действовать до 7 октября. Сейчас Мохов проходит по делу "Укрывательство преступлений", по которому ему грозит два года лишения свободы. Ранее ему назначили десять суток ареста за то, что он ночью покинул дом и перетащил тело жертвы.
Напомним, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе было найдено тело мужчины. Следователи по факту этого преступления возбудили уголовное дело по статье "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений", подозреваемым по которому и проходит скопинский маньяк. Позднее знакомый преступника рассказал, что происходило в доме Мохова после убийства.
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