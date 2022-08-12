Суд отправил скопинского маньяка Мохова под домашний арест до 7 октября

Скопинского маньяка Виктора Мохова отправили под домашний арест по делу о сокрытии убийства человека, которое произошло в его доме.

Соответствующее решение будет действовать до 7 октября. Сейчас Мохов проходит по делу "Укрывательство преступлений", по которому ему грозит два года лишения свободы. Ранее ему назначили десять суток ареста за то, что он ночью покинул дом и перетащил тело жертвы.