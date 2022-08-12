Это неправильные пчёлы: В Турции спасли "пьяного" медведя, до отвала наевшегося "безумного" мёда
В Турции ветеринары спасли медведя, объевшегося "безумным" мёдом
В Турции зоозащитники спасли медведя, съевшего слишком много галлюциногенного мёда. Об этом сообщает газета Haber Turk со ссылкой на Министерство сельского и лесного хозяйства страны.
Опьянённый галлюциногенным мёдом медведь в турецкой провинции. Видео © Haber Turk
Животное в состоянии опьянения обнаружил местный хозяин ульев в провинции Дюздже. Мишку погрузили в кузов пикапа и отвезли к ветеринарам. При осмотре было установлено, что косолапый съел мёд, сделанный из местных видов рододендрона, в которых содержатся нейротоксины, вызывающие галлюциногенные эффекты при употреблении млекопитающими. Обычно этот мёд, который называют безумным, используют в медицинских целях.
Сейчас жизни мишки ничего не угрожает. После лечения, которое продлится пару дней, его вернут обратно в лес.
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